Tove Styrke till Popaganda

Tove Styrke är klar för sommarens Popaganda i Stockholm, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Styrke slog igenom i TV4:s "Idol" 2009 och släppte debutalbumet året därpå. 2015 gjorde hon comeback med skivan "Kiddo" och hiten "Say my name" kom i fjol. Nyligen kom singeln "On the low", som finns med på albumet "Sway" som släpps den 5 maj.

Sedan tidigare är även First Aid Kit klara för festivalen, som äger rum den 31 augusti - 1 september.