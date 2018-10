"Top gear" får nya programledare

Det populära motorprogrammet "Top gear" får två nya programledare sedan "Vänner"-stjärnan Matt LeBlanc lämnat programmet efter den tjugosjätte säsongen, skriver The Wrap. De nya ansiktena är den brittiska komikern Paddy McGuinness och före detta cricketspelaren Freddie Flintoff. Även nuvarande programledaren Rory Reid lämnar, men kommer att fortsätta som ansiktet utåt för spin off-serien "Extra gear".

Den enda som kvarstår som programledare är Chris Harris, som började leda "Top gear" 2017. Matt LeBlanc började efter att Jeremy Clarkson fick sparken under uppmärksammade former 2015. I samband med det lämnade också Richard Hammond och James May programmet.

Nya "Top gear" fick dock en dålig start och tittarsiffrorna hemma i Storbritannien har varit rekordlåga. "Top gear" har historiskt sett varit ett av BBC:s allra mest lukrativa program och det sänds över hela världen.

Den nya trion börjar spela in nya program i vår.