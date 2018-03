Tommy Nilsson favorit i "Stjärnornas stjärna"

De åtta artisterna som genom säsongen ska utmanas i att testa nya genrer tog sig i premiären an country. Av deltagarna - Tommy Nilsson, LaGaylia Frazier, Roger Pontare, Linda Pira, Ace Wilder, Ola Salo, Casper Janebrink och Wiktoria - är det kanske den sistnämnda som är mest förknippad med genren i vanliga fall, och det märktes när juryn fick säga sitt.

– Vilken countryröst, vilken countrystjärna, sade genreexperten Alexzandra Wickman efter framträdandet och torkade samtidigt tårar ur ögonvrån.

Men det var inte bara Wiktorias "Not ready to make nice" (Dixie Chicks) som fick henne att sträcka sig efter näsduken. Även Tommy Nilssons version av Elvis Presleys "Always on my mind" hyllades för sin känsla.

– Det viktigaste med countrymusiken är att beröra en annan människas hjärta, och det gjorde du verkligen i kväll, sade Wickman.

– Du är en mästare på att beröra, höll jurymedlemmen Zannah Hultén med.

Ingen behövde lämna programmet efter premiäravsnittet, men tittarnas röster från kvällen tas med i räkningen nästa vecka då någon blir eliminerad. Och enligt tittarna var Tommy Nilsson bäst - och Ace Wilder sämst.

Men kanske var det tur att ingen behövde lämna just i kväll - jurymedlemmen Jan Gradvalls samlade bedömning var nämligen att alla var "lite för bra".