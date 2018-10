Tilda Swinton om nya rollen - bär löspenis

Skådespelaren Tilda Swinton bekräftar ett rykte om att hon, sminkad till oigenkännlighet, gör rollen som den 82-årige psykologen doktor Klemperer i nyversionen av skräckfilmen "Suspiria".

Regissören Luca Guadagnino ("Call me by your name") sade tidigare i år att rollen som 82-åringen spelas av nykomlingen Lutz Ebersdorf. Han och Swinton har avfärdat att hon skulle vara med i filmen.

Men Lutz Ebersdorf är ett fingerat namn, bekräftar Swinton i ett mejl till The New York Times.

"Svaret på frågan jag ofta får, det vill säga 'spelar du doktor Klemperer', är alltid att han spelas av Lutz Ebersdorf. Men frågan ingen har ställt hittills är 'spelar du Lutz Ebersdorf?' Svaret på den frågan är ett entydigt ja", skriver hon.

Swinton säger att hon iklädde sig de dubbla rollerna som Ebersdorf och Klemperer för att "det var kul".

För filmens maskör Mark Coulier innebar skådespelarens nyckfullhet en säregen beställning.

– Hon bad oss tillverka en penis och pungkulor. Det hände att hon under inspelningens gång drog fram könsdelarna ur byxorna. Nu ligger de säkert i en låda någonstans, säger han.

"Suspiria" har svensk premiär den 23 november.