Tilda Swinton: "Det mest skrämmande"

1977 kom Dario Argentos skräckfilm "Suspiria", som i Sverige fick titeln "Flykten från helvetet". Nu har "Call me by your name"-regissören Luca Guadagnino gjort en ny version av filmen med bland andra Tilda Swinton och Dakota Johnson i rollerna. - Jag frågade Dario om jag kunde få rättigheterna.(TT)