"The deuce"-skaparna skiljer på porr och sex

Den som besökte New York under 1970-talets mitt minns att trakterna kring Times Square inte var platser där man borde röra sig, allra minst sent på kvällen. Kvarteren kring 42:a gatan kallades just "The deuce". Filmer som "Taxi driver" berättade om våld, missbruk och prostitution.

– Den visade verkligen hur det var, säger David Simon till TT.

– Vi har blivit väldigt influerade av de viktiga 70-talsfilmerna. De är som tidskapslar.

Många av rollfigurerna i serien är baserade på verkliga personer. De tvillingbröder som spelas av James Franco har funnits, och Candy, som spelas av Maggie Gyllenhaal, är en kombination av tre verkliga personer.

– En av dem startade på gatan och blev sedan porrfilmsproducent, säger Simon.

Skådisarna får påverka

– Maggies karaktär utvecklas hela tiden. Vi har alltid långa samtal med henne och de andra, vi lyssnar på dem och tar deras synpunkter på största allvar. De är modiga som gör det som vi ber dem göra.

Serieskaparna David Simon och George Pelecanos är erfarna manusförfattare som ligger bakom hyllade serier som "The wire" och "Treme". Simon skrev "Generation kill" och tillsammans har de skapat "The deuce", vars alla avsnitt de skriver tillsammans. Nu kommer den hyllade seriens andra säsong och förhoppningen är att man ska sätta punkt med en tredje.

– Första säsongen utspelades 1971-1972. Säsong två täcker 1977-1978 och den sista kommer att utspelas under 1985-1986. Strukturellt vet vi hur den ska se ut, säger Pelecanos.

För mycket tv

Ämnet gör att det är mycket naket och tämligen explicita sexscener i "The deuce".

– Vi har aldrig blivit ombedda att tona ner nakenscenerna, men vi gör självfallet allt för att skydda våra skådespelare, säger Pelecanos.

– När vi skildrar porrfilmsinspelningar gör vi det på ett sätt som inte ska göra dem upphetsande. Om någon tänder på scenerna så har vi inte gjort vårt jobb. När det är sexscener med personer som älskar varandra så filmar vi dem på ett annat sätt.

Både Simon och Pelecanos kan sägas ha varit med om att starta det som nu kallas "de gyllene åren för tv", inte minst med tanke på det inflytande "The wire" har haft.

– Problemet är att det görs för mycket tv nu. Allt är inte av kvalitet. Men det finns fortfarande det som står ut, och det är definitivt bättre nu än det var när jag växte upp. Tv kan producera de filmer som jag vill göra. Jag kan inte relatera till superhjältefilmer.

"The deuce" andra säsong har premiär den 10 september.