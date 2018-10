The Cure till Roskildefestivalen

The Cure kommer till årets upplaga av Roskildefestivalen. Det blir sjätte Roskildespelningen sedan 1985 för bandet, som i år själva bett om att få komma tillbaka och spela, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Tidigare i år meddelade The Cure, som firar 40-årsjubileum i år, att de spelar in nytt material. Bandet med Robert Smith i spetsen slog igenom kommersiellt med albumet "Kiss me, kiss me, kiss me" 1987. Senaste skivan, "4:13 Dream" kom 2008.

I förra veckan blev de första bokningarna till festivalen offentliga, bland andra kommer den amerikanske rapparen Travis Scott.

Årets festival äger rum den 29 juni till 6 juli.