Ternheim spelar "Shoreline" i Berwaldhallen

Efter lyckade arrangemang med bland andra Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube, Ane Brun och Jerry Williams samarbetar nu Sveriges Radios symfoniorkester tillsammans med Anna Ternheim i konsertserien "Svenska stjärnor". Tillsammans med dirigenten och musikarrangören Hans Ek har de skapat en föreställning där verken vävs samman.

– Jag spelar ofta med olika sättningar och band, jag är van vid att låtarna förändras. Och att bara spela poplåtar en efter en passar inte det här formatet, både jag och Hans Ek var inne på att väva ihop det till en egen enhet, berättar Anna Ternheim.

TT: Var ni alltid överens om hur det skulle låta?

– Det hade varit kul om vi hade någon dramatisk historia. Om vi hade haft olika bild av vad vi skulle göra hade det kanske kunnat bli konflikter men det var så tydligt, märkte jag redan på första mötet, säger hon.

Spelar nya låtar

Anna Ternheims senaste skiva "All the way to Rio" släpptes strax före jul 2017. Hon beskriver den som filmisk, men har fortfarande inte tagit med den ut på sina konserter.

– Jag gjorde skivan utan en tanke på att turnera med den, utan jag ville göra den med de här musikerna för att jag tänkte att det skulle bli vackert. Nu blir det ett format där jag känner att man kan plocka upp de här låtarna som jag inte riktigt har framfört tidigare, berättar hon.

Samma varje kväll

Det kommer även att bli äldre klassiker från Ternheims repertoar, bland annat Broder Daniel-covern "Shoreline".

Det är första gången Anna Ternheim spelar ihop med en symfoniorkester - en totalt annorlunda upplevelse för henne jämfört med ett vanligt gig.

– Det finns ingenting som spelas där inne som inte är supernedskrivet. När man repar med ett band och någonting blir fel så täcker man för varandra. Då växer det någonting på ett sätt, men nu är det en värld som är skapad, det är så den ska vara, kväll efter kväll. De här spelningarna kommer inte att vara olika, som att vi jammar loss någon kväll, och det finns en styrka i det. Då vet vi alltid när vi når klimax. Det här kommer att bli superstort, man kan alltid förlita sig på att allting händer, säger hon.

Konserterna hålls i Berwaldhallen i Stockholm den 20-22 september, och kommer även att sändas i P4 den 16 november.