Tejle en av årets mest inspirerande kvinnor

När BBC i dag presenterade en lista över världens mest inspirerande och inflytelserika kvinnor 2018 kniper svenska Ellen Tejle en plats.

Tejle är vd för mediehuset Fanzingo, och får utmärkelsen för sitt arbete med kampanjen A-märkt, vars syfte är att synliggöra kvinnor på film. Märkningen ges till filmer som klarar Bechdeltestet, där två namngivna kvinnor ska tala med varandra om någonting annat än män.

– Jag är otroligt stolt över det, jag kan nog inte riktigt ta in det än, men kanske om något år kommer jag kunna titta på listan och klappa mig själv på axeln och känna att det är fantastiskt att som aktivist kan få ett så stort genomslag i världen, säger Ellen Tejle till Kulturnytt i P1.

Ellen Tejle medverkar även i dokumentärfilmen "This changes everything" som handlar om jämställdheten i Hollywood och som hade premiär tidigare i höst.

Med på listan finns även den chilenska författaren Isabel Allende, indonesiska stand-up komikern Sakdiyah Maruf och italienska sopranen Gabriella Di Laccio.