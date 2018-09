Tallest Man On Earth avslutar musikprojekt

Nu släpper The Tallest Man On Earth sista låten i sin femspårsserie, som passande nog heter "Then I won't sing no more". Låten är en del av projektet "When the bird sees the solid ground", som gått ut på att The Tallest Man On Earth varje månad under våren och sommaren släppt en ny singel med tillhörande video.

"Att avsluta det här projektet var så befriande. Jag insåg att jag befunnit mig här, inte insett hur lyckligt lottad jag är och hur fantastiskt mitt liv är. Att släppa låtarna lyfte upp mig, det var en resa och jag känner mig bättre nu än vad jag har gjort under en lång tid," säger Kristian Matsson, musikern bakom artistnamnet, i ett pressmeddelande.

The Tallest Man On Earth ger sig ut på en internationell höstturné med start 21 september i Dortmund, Tyskland. I oktober gör han två konserter hemma i Sverige - 6 oktober på Berwaldhallen i Stockholm och 7 oktober på Draken i Göteborg, men båda spelningarna är redan slutsålda.