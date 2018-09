"Tafsande" biskop ber om ursäkt till Grande

Biskopen Charles H Ellis III, som ledde fredagens minnesstund för Aretha Franklin, ber om ursäkt till popstjärnan Ariana Grande efter att han blivit anklagad för att ha tafsat på henne på scen, rapporterar BBC.

Under ceremonin framförde Grande låten "(You make me feel like) A natural woman" och när biskopen skulle tacka henne efteråt slog han armen om henne - med handen på, eller i alla fall opassande nära, hennes bröst.

Bilder från händelsen och ilskna kommentarer har fått stor spridning på sociala medier under hashtagen #RespectAriana - vilket har fått den ärevördige biskopen att be om förlåtelse.

– Det skulle aldrig vara min avsikt att ta någon kvinna på brösten. Kanske gick jag över gränsen, kanske var jag för vänskaplig. Men återigen ber jag om ursäkt, säger han till nyhetsbyrån AP.

Han riktar också en ursäkt till Ariana Grande, till hennes fans och till USA:s latinamerikanska befolkning för att han skämtat om att hennes namn lät som något man kan beställa på snabbmatskedjan Taco Bell.