Svensktoppen: Molly Sandén in på listan

1. (1) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

2. (3) First Aid Kit: "Fireworks"

3. (5) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

4. (6) Miss Li: "Beautiful"

5. (4) Darin: "Tvillingen"

6. (8) Chris Kläfford: "What happened to us"

7. (7) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

8. (9) Rolandz: "Fuldans"

9. (Ny) Molly Sandén: "Större"

10. (10) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

Utmanare:

Anna Bergendahl: "We were never meant to be heroes"

Streaplers: "Underbar"

Benjamin Ingrosso & Felix Sandman: "Tror du att han bryr sig"