Svensktoppen: Avicii säkert i topp

Svenska folkets sommarfavoriter ligger fast - ingen nykomling har lyckats ta sig in på veckans lista och Miss Lis hopp från sjätte till fjärde plats är den mest äventyrliga rörelsen på veckans lista. Med nu 41 veckor på listan närmar sig Avicii featuring Sandro Cavazza gränsen på 52 veckor.

1. (1) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

2. (2) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

3. (3) First Aid Kit: "Fireworks"

4. (6) Miss Li: "Beautiful"

5. (4) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

6. (5) Darin: "Tvillingen"

7. (8) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

8. (7) Chris Kläfford: "What happened to us"

9. (10) Rolandz: "Fuldans"

10. (9) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

Utmanare:

Samir & Viktor feat Anis Don Demina: "Put your hands up for Sverige"

State of Sound feat Gustaf Norén: "Sommarvind"

Slowgold: "Verklighet"

Svensktoppsjuryn består av 519 personer som valts ut som ett representativt urval för svenska befolkning mellan 16 och 79 år. Den presenteras i Sveriges radio P4 på söndagar.