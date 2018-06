Svensktoppen: Andersson Wij in på listan

1. (1) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

2. (2) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

3. (3) First Aid Kit: "Fireworks"

4. (4) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

5. (5) Darin: "Tvillingen"

6. (6) Miss Li: "Beautiful"

7. (7) Chris Kläfford: "What happened to us"

8. (Ny) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

9. (9) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

10. (8) Rolandz: "Fuldans"

Utmanare:

Samir & Viktor feat Anis Don Demina: "Put your hands up for Sverige"

State of Sound feat Gustaf Norén: "Sommarvind"

Slowgold: "Verklighet"