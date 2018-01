Storfilmer i omfattande läcka

Fler filmer som har chans att bli Oscarsnominerade har läckt. Det är hackergruppen Hive-CM8 som ligger bakom läckan av filmer som "Last flag flying", "Call me by your name", "Lady Bird" och "I, Tonya". Materialet som läckt är så kallade "screeners", alltså den version som skickas till recensenter innan en dvd-version släpps.

Men gruppen hävdar att syftet inte är att sprida filmerna till så många som möjligt.

"Glöm inte att en screener inte är det bästa, ni borde ändå gå på bio och stötta producenterna. Vi delar detta speciellt för personer som inte kan gå på bio på grund av sjukdom eller för att filmen inte släpps där de bor, så de också kan få uppleva några prisnominerade filmer", skriver hackarna i ett meddelande enligt Indiewire.

Hive-CM8 skapade tidigare rubriker när gruppen läckte Quentin Tarantinos "The hateful eight". Filmbolaget The Weinstein Company sade då att läckan påverkade filmens biljettförsäljning.