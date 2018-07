Stjärnspäckad filmfestival i Venedig

Däremot är det tyvärr för en gångs skull tomt när det gäller svenskt deltagande. Det enda som återfinns är en indisk film som samproducerats av svenska Film i Väst.

Årets festival inleds den 29 augusti och invigningsfilm blir, som det tidigare meddelats, "First man" i regi av Damien Chazelle. Han gjorde även 2016 års invigningsfilm, "La la land". Den nya filmen handlar om Neil Armstrong, den förste man som satte sin fot på månen. Han spelas av Ryan Gosling och Claire Foy från "The crown" och den kommande "The girl in the spider's web" spelar hans hustru.

Stor uppmärksamhet lär det bli kring den nya versionen av dramat "A star is born" (tidigare filmatiserat tre gånger). Bradley Cooper har regisserat sig själv och megastjärnan Lady Gaga i huvudrollerna.

Oscarspotential

De senaste åren har de amerikanska produktionsbolagen i Venedig börjat lansera filmer man hoppas ska ha Oscarspotential. Filmer som "Gravity", "Birdman", "La la land", "The shape of water" och "Three billboards outside Ebbing, Missouri" hade alla världspremiär i Venedig. I år innehåller den listan, förutom "First man" och "A star is born", bland annat Yormos Lanthigos kostymdrama "The favourite" med Emma Stone och Rachel Weisz, Luca Guadagninos stjärnspäckade remake av skräckklassikern "Suspiria" och Yann Demanges verklighetsbaserade knarkdrama "White boy Rick".

"Babadook"-regissören Jennifer Kent visar sitt hämnddrama "The nightingale" och Julian Schnabel "At eternity's gate", ett drama om Vincent van Gogh med bland andra Oscar Isaac och Mads Mikkelsen. Mel Gibson och Vince Vaughn har huvudrollerna i "Dragged across the concrete".

Välkomnar strömningstjänster

Fransmannen Jacques Audiard har gjort den engelskspråkiga västernfilmen "The Sisters brothers" med Joaquin Phoenix och Jake Gyllenhaal och Mike Leigh får visa sin - av Cannesfestivalen nobbade - "Peterloo", om en massaker i England 1819. Från Ungern kommer "Sauls son"-regissören László Nemes "Sunset". Kinesiske mästaren Zhang Yimou visar "Shadows". Florian Henckel van Donnersmarck, mannen bakom "De andras liv", presenterar "Werk ohne Autor"

Cannesfestivalen bråkar med Netflix, medan Venedig välkomnar strömningstjänstens filmer. I år visar man Alfredo Cuarons "Roma", Paul Greengrass "22 July" (om Utøya-massakern) samt den restaurerade "The other side of the wind", den sista film Orson Welles gjorde, samt bröderna Coens västernserie "The ballad of Buster Scruggs". Konkurrenten HBO kommer att presentera filmatiseringen av Elena Ferrantes bestseller "Min fantastiska väninna".

I en av sidosektionerna visas Mary Harrons "Charlie says", om Charles Manson och de mord dennes följare begick. Manson spelas av Matt Smith, senast sedd som prins Phillip i Netflix-serien "The crown".