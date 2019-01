Stephen Colberts Trump-serie får ny säsong

Den animerade komediserien "Our cartoon president" kommer att få en andra säsong, rapporterar Variety. Serien handlar om USA:s president Donald Trump och hans personal i Vita huset. Den baseras på en återkommande sketch i pratshowen "The late show with Stephen Colbert" där Colbert har interagerat med den tecknade Trump. Colbert är även exekutiv producent till den animerade serien.

"Our cartoon president" har fått övervägande negativ kritik från recensenter, som bland annat påpekar att det redan finns tillräckligt många som driver med Trump. Hollywood Reporters recensent kallade vid premiären komediserien "daterad" och menade att manusförfattarna inte vågar ta ut svängarna.

I Sverige finns serien finns tillgänglig på HBO Nordic.