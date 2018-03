Spike Lee lär ut film på nätet

Den amerikanska filmskaparen Spike Lee kommer att lära ut sin expertis via nätet i sommar, rapporterar Variety.

Det är inte första gången Spike Lee kliver in i rollen som filmlärare. I nästan 30 år har filmskaparen lärt ut sina kunskaper på ett mer traditionellt sätt. I dagsläget verkar Spike Lee som professor på ett universitet i New York.

"Det finns ingen universell sanning för filmskapande, eller ett sätt att vara som filmskapare," uttalar sig Spike Lee om kursen och fortsätter:

"Under mina 30 år har jag lärt mig kunskaper som jag kan ge tillbaka."

Onlinekursen görs i samarbete med Masterclass, som även erbjuder kurser med andra celebriteter.

Spike Lee slog igenom med den kontroversiella filmen "Do the right thing" från 1989. Han har även regisserat "Malcolm X" med Denzel Washington i huvudrollen som den amerikanske medborgarrättsaktivisten.