Spielberg har hittat sin musikalstjärna

Skådespelaren Ansel Elgort kommer att spela den klassiska huvudrollen som Tony i Steven Spielbergs version av musikalen "West side story". Elgort är känd från filmerna "Baby driver" och "The fault in our stars".

Så sent som i januari gick Spielberg ut med att han sökte skådespelare och att han kan tänka sig att engagera okända förmågor, bara de är tillräckligt bra på att sjunga och dansa. Till de tre huvudrollerna Maria, Anita och Bernardo letar han specifikt efter latinamerikanska skådespelare, då "West side story" är en Romeo och Julia-saga som handlar om rivaliteten mellan olika etniska grupperingar i New York under 1950-talet.

Sökandet tog så lång tid att många var rädda att projektet skulle läggas på is, men med Ansel Elgort i huvudrollen kommer produktionen förmodligen att sätta i gång under sommaren 2019, skriver Hollywood Reporter.

Elgort gör även musik under namnet Ansølo och har gått i balettskola under uppväxten.