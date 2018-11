Snoop Dogg höll tal - tackade sig själv

Rapparen Snoop Dogg har förärats en stjärna på Hollywoods Walk of fame. I sitt tal tackade han sin största supporter - sig själv.

– Sist men inte minst vill jag tacka mig själv för att ha trott på mig. Jag vill tacka mig själv för att jag lagt ned allt hårt arbete, för att aldrig ha några lediga dagar. Jag vill tacka mig själv för att jag aldrig gett upp, sade han bland annat.

På senare tid har Snoop Dogg förutom musikkarriären haft oväntade framgångar som programledare för ett matlagningsprogram och kokboksförfattare. Han nominerades till en Emmy förra året för "Martha and Snoopâ??s potluck dinner party", som han leder tillsammans med den folkkära amerikanska tv-kocken Martha Stewart. Nyligen släppte han också sin egen kokbok "From crook to cook".