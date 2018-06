Sheeran toppar brittiska listor

Det är kanske inte årets överraskning - men världsstjärnan Ed Sheeran är den artist som toppade flest brittiska listor under 2017.

Det är det brittiska musiklicensföretaget PPL som har offentliggjort vilken artist och låt som spelats mest på radio, tv och offentliga platser under 2017. Brittiska Ed Sheeran tar hem båda titlarna med sin singel "Shape of you".

På listan över mest spelade låtar följs "Shape of you" av svenska Zara Larsson och hennes Clean Bandit-duett "Symphony".