"Sheeran - den perfekta artisten i janteland"

Det var när debutalbumet "Plus" släpptes 2011 som världen fick upp ögonen för den brittiske sångfågeln. Därefter har de olika framgångarna avlöst varandra. Ed Sheeran har hittills tagit emot fyra Grammy-statyetter och nominerats till samma pris tretton gånger. Under 2017 var han den mest spelade artisten på Spotify.

Utöver det egna materialet har Sheeran också skrivit låtar åt världsartister som Justin Bieber, Taylor Swift och One Direction.

– Han är framför allt en extremt stark låtskrivare. I hans låtar är det engelska poparvet välbevarat, samtidigt som han är helt öppen för att mixa sin vita singer-songwriter-soul med lite mer oväntade genrer, säger musikjournalisten Annah Björk till TT.

Minimalist på scen

Ed Sheeran har gjort en rad olika artistsamarbeten under sin karriär. På senare år har han bland annat hörts tillsammans med rapparen Eminem, r'n'b-drottningen Beyoncé och operasångaren Andrea Bocelli.

Men de många musikaliska influenserna till trots är han fortsatt trogen sitt avskalade koncept. När Sheeran står på scen är det bara han själv och gitarren som är i fokus.

– Det endimensionella scenuttrycket har han både med sig och emot sig. Än kan han trollbinda med blott sina låtar och minimala trick, men den dag publiken tröttnar på att se en snubbe i skjorta ensam på scen behöver han möjligen ett nytt uttryck, säger Annah Björk.

Går hem hos svenskarna

Snart är det dags för Ed Sheeran att packa ner gitarren och bege sig till Sverige. I mitten av juli gör han tre konserter, en i Stockholm och två i Göteborg. Intresset har varit stort och båda spelningarna på Ullevi är slutsålda. Enligt Annah Björk är det artistens imponerande musikalitet och lättillgängliga musikstil som går hem hos de svenska fansen.

– Han är den perfekta artisten i janteland, med sina lägereldslåtar som inte sticker ut eller gör sig till, i en lagom mysig stil som är bekant för alla, säger hon.

Stämd för låtstöld

Men Sheerans resa har inte varit helt smärtfri. Nyligen stämdes artisten för att ha plagierat Marvin Gayes "Lets get it on" i en av sina största hitlåtar "Thinking out loud".

Anklagelser som enligt Annah Björk bara är trams.

– Visst är refrängerna extremt lika, men all musik bygger på och inspireras av varandra. Det är väl snarare fint att Ed uppdaterat Marvins klassiker och givit den nytt liv?