Seinfeld gästar Lettermans Netflixserie

De amerikanska tv-giganterna - komikern Jerry Seinfeld och programledaren David Letterman - möts på Netflix den 7 maj, enligt Variety.

Jerry Seinfeld gästar talkshowen "My next guest needs no introduction with David Letterman" i ett samtal med programledaren om livet, humor och kommande projekt.

Respektive tv-ikon har ett eget program på strömningstjänsten. I "Comedians in cars getting coffee" tar Jerry Seinfeld tempen på sina kollegor - medan den pensionerade "The late show"-programledaren David Letterman nyligen gjorde comeback med "My next guest needs no introduction with David Letterman".

Bland tidigare gäster i David Lettermans Netflixserie finns Barack Obama, George Clooney, Malala, Yousafzai Tina Fey, Jay Z och Howard Stern.