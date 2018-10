Sean Bean i "Hitman 2"

Skådespelaren Sean Bean, känd från både "Sagan om ringen" och "Game of thrones", medverkar i det kommande spelet "Hitman 2". Bean spelar i ett uppdrag rollen som uppdragsmördaren Mark Faba som är mästare på att iscensätta sin egen död, skriver Warner Bros i ett pressmeddelande.

Uppdraget, med namnet "The undying", släpps den 20 november, en vecka efter att spelet "Hitman 2" lanseras. "The undying" är tillgänglig under tio dagar. Om spelaren inte lyckas med uppdraget att mörda Faba kommer inte fler chanser.

– Jag är glad att vara med i det kommande spelet" Hitman 2. Det är alltid spännande att ta sig an en ny roll, och jag ser fram emot att alla får se min rollfigur när uppdraget lanseras, säger Bean.

Sean Bean syns i en trailer för spelet på Youtube som börjar med att han pratar med sin terapeut.