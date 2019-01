Scaramucci ska vara med i "Big brother"

Anthony Scaramucci blev skandalomsusad under sin korta tid i Vita huset, då han i ett samtal med en reporter för The New Yorker rev av en rad förolämpningar mot sina kollegor. Bland annat kallade han stabschefen Reince Priebus för en "jävla paranoid schizofren" och hävdade att chefsstrategen Steve Bannon vill ha medieuppmärksamhet för att bygga sitt personliga varumärke.

"Jag är inte Steve Bannon, jag försöker inte suga min egen kuk", sade Scaramucci till tidningen. Han hävdade senare själv att allt han sagt var menat som ett skämt.

"Ett kaos"

Att Scaramucci blev kommunikationschef sågs som ett kontroversiellt val av president Donald Trump och ledde bland annat till att talespersonen Sean Spicer sade upp sig i protest. När Scaramucci sparkades, bara tio dagar efter att han fått jobbet, sågs det som ett försök av nye stabschefen John Kelly att försöka lugna ned vad som beskrevs som "ett kaos" i Vita huset.

Gjorde avslöjanden

Men han är inte den första sparkade Trumpmedarbetaren att medverka i realityserien. I första säsongen blev nämligen Omarosa Manigault Newman, som både deltagit i Donald Trumps tv-program "The Apprentice" och varit politisk rådgivare åt presidenten, omskriven i amerikanska medier.

Hon gjorde flera avslöjanden under sin tid i programmet, bland annat att hon känt sig diskriminerad som den enda svarta kvinnan bland idel vita män i Trumps stab, samt att hon försökt stoppa presidenten från att skriva opassande saker på Twitter.

Övriga deltagare i "Big brother" är bland andra Lindsay Lohans mamma Dina Lohan, komikern Tom Green och "Blossom"-skådespelaren Joey Lawrence.