Så blir Chers Abba-album

"Waterloo", "The winner takes it all" och "Mamma Mia!". De är bara några av Abbalåtarna som Cher tolkar på kommande albumet "Dancing queen". Redan nu finns skivans första singel, "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" ute.

Det var efter att ha medverkat i filmen "Mamma Mia here we go again" som Cher bestämde sig för att göra hyllningsskivan.

"Jag påmindes om vilka fantastiska och tidlösa låtar de skrev och började tänka 'varför inte göra ett album med deras musik?'", säger stjärnan i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Låtarna var svårare att sjunga än jag kunde tro men jag är så glad över resultatet".

"Dancing queen" är producerad av Mark Taylor, som bland annat producerade Chers stora hit "Believe", och släpps den 28 september