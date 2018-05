Rybak försöker sig på en dubbelvinst

Bara en artist har tidigare vunnit Eurovision två gånger, Irlands Johnny Logan. Det skedde åren 1980 och 1987, när betydligt färre länder var med och tävlade.

2009 charmade Alexander Rybak Europa med sin låt "Fairytale" och i år tävlar han igen med låten "That's how you write a song".

Rybak var till en början en av storfavoriterna i tävlingen, men nu har oddsen börjat åka berg- och dalbana, och spelbolagen tror inte längre lika mycket på den norska artisten.

På presskonferensen efter den andra semifinalen berättade han hur det känns att vara tillbaka på Eurovision-mark.

– Jag känner press inför att uppträda och underhålla eftersom jag har gjort det här tidigare och nu tar jag liksom upp någon annans plats. Jag vill bara underhålla människor nu när jag har chansen att vara här, sade han.

"Fairytale" är den låt som Alexander Rybak förknippas mest med, och nu hoppas han kunna göra samma intryck på publiken med sitt nya bidrag.

– Såklart vill jag skapa ett så pass starkt intryck i år att när människor tänker på mig efter att de har sett finalen kommer de att tänka att ja, "That's how you write a song", säger han.