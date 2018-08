Robert Redford går i pension som skådespelare

Efter en karriär på 60 år och roller i filmklassiker som "Alla presidentens män", "Mitt Afrika", "Blåsningen" och "Butch Cassidy och Sundance Kid" har den 81-årige filmstjärnan Robert Redford fått nog.

– Man ska aldrig säga aldrig, men jag har kommit fram till att det är slut för mig när det gäller att vara skådespelare, säger han till Entertainment Weekly.

Redford berättade redan för två år sedan att han funderade på att avsluta karriären, men först ville han göra klart filmerna "Our souls at night", som kom förra året och "The old man and the gun" med premiär i september.

Nu bekräftar han att planerna står fast.

– Jag pensionerar mig, eftersom jag har gjort det här sedan jag var 21. Jag tänkte att nu får det vara nog. Och varför inte avsluta med något som är väldigt livat och positivt, säger han och syftar på "The old man and the gun", som han också varit med och producerat.