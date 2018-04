Rekordpremiär för "Avengers: Infinity war"

När den amerikanska Box office-listan sammanställde helgens biobesök blev det klart att Marvelfilmen "Avengers: Infinity war" ser ut att slå ett historiskt rekord.

På måndag fastställs siffrorna, som i dagsläget visar att "Avengers: Infinity war" spelade in 250 miljoner dollar under öppningshelgen på 4 474 biosalonger i USA. Det innebär att superhjältefilmen tar rekordet från "Star Wars: The force awakens" som hittills gett mest klirr i kassan under en öppningshelg i USA med 248 miljoner dollar.

Globalt spelade "Avengers: Infinity war" in 630 miljoner, vilket även det är ett rekord. Det trots att superhjältefilmen inte haft premiär i Kina än.

Två filmer har tidigare släppts i "Avengers"-serien. Först "Marvel's the Avengers", 2012, och sedan "Avengers: Age of Ultron", 2015.