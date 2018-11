Rashida Jones bakom ny banbrytande serie

En ny amerikansk tv-serie ska utforska sitcom-världen genom ett nytt perspektiv, rapporterar The Independent.

Tv-nätverket AMC vill vända upp och ner på det traditionella konceptet inom tv-komedi, med en snygg fru och en "mindre attraktiv och avvisande make som tillåts vara en idiot eftersom hans fru är â??jobbigâ?? och han själv är â??roligâ??". Bakom projektet står även skådespelaren Rashida Jones, mest känd från serien "Parks and recreation".

"Vår serie ämnar bryta konventioner inom television och ställa frågan hur världen ser ut genom hennes ögon?", skriver AMC i ett uttalande.

För närvarande går projektet under arbetstiteln "Kevin can fuck himself", vilket sannolikt är en blinkning till CBS-serien "Kevin can wait", där Kevin James spelar en nyligen pensionerad polis som tar sig an familjelivet med fru och tre barn.