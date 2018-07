Rappare vill hjälpa unga författare

Den brittiske rapparen Stormzy vill få fler unga skribenter publicerade. Därför lanserar han nu den nya förlagsverksamheten #Merky books i samarbete med förlaget Penguin Random House.

"Jag känner till allt för många talangfulla skribenter som inte alltid har medel att få sina verk lästa av förlagen. Förhoppningsvis kan #Merky books ge dem mod att säga: 'Jag kan bli författare'", skriver grime-artisten i ett inlägg på Instagram enligt Pitchfork.

I samma veva avslöjar Stormzy att han själv kommer att släppa en bok i november, som därmed blir #Merky books första publikation. I boken "Rise up: The #Merky journey so far" berättar den 25-årige rapparen om sin uppväxt och sina framgångar. Boken innehåller också privata fotografier och låttexter med anteckningar.

Stormzy fick sitt stora genombrott 2015 när han släppte låten "Shut up". Debutalbumet "Gang signs & prayer", som kom 2017, hamnade högt upp på de brittiska topplistorna.