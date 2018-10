Raconteurs släpper skiva efter tio år

Jack Whites band The Raconteurs släpper en ny skiva, för första gången på tio år. Enligt Pitchfork kommer det ännu obetitlade albumet någon gång nästa år.

The Raconteurs består nu som då av Brendan Benson, Jack Lawrence, Patrick Keeler och Jack White. Bandets senaste skiva "Consolers of the lonely" från 2008 återutges i dagarna av Whites eget bolag Third Man Records.