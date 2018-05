Piratspel skjuts upp ett år

Den franska speljätten Ubisoft skjuter upp "Skulls & bones", där spelaren som piratkapten ska bygga upp en flotta, kapa handelsrutter och alliera sig med andra pirater för att ta makten över havet.

I stället för att släppas i höst förväntas nu spelet att släppas någon gång under nästa brutna räkenskapsår, vilket innebär mellan april 2019 och april 2020, uppger företaget i en kvartalsrapport.

De tre andra större titlarna som Ubisoft räknar med att sälja under innevarande räkenskapsår blir "The crew 2", svenska Malmöutvecklaren Massives "The division 2" och en ännu inte presenterad titel i en serie, som Ubisoft totalt räknar med att sälja 19 miljoner exemplar av.

Ubisoft uppger också att "Far cry 5", som kom under våren, har blivit företagets näst mest sålda spel under den vecka det släpptes, då det drog in 310 miljoner dollar, motsvarande 2,7 miljarder kronor.