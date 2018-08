Phoenix: "Van Sant skapade mig som skådis"

Stjärnskådespelaren fortsätter:

– Om du börjar göra saker för att bli omtyckt och få beröm, det är livsfarligt om du är en person som tycker om att experimentera.

Detta gjorde att han kunde identifiera sig extra mycket med John Callahan - den man han porträtterar i Gus Van Sants bioaktuella film "Don't worry, he won't get far on foot". Callahan, som levde mellan 1951 och 2010, var en bitter alkoholist, som efter en bilolycka blev förlamad från midjan och neråt. Han upptäckte att han kunde teckna och fick en karriär som kontroversiell och bitsk satirtecknare.

– John var likadan när han började bli berömd. Hans humor var sådan att det fanns de som tyckte att han gick för långt med grova skämt, men han tyckte själv att det var hans plikt att gå över gränsen. Jag gillar hans humor. Han var riktigt rolig.

"Skapade mig"

Phoenix är numera inte intresserad av att göra så kallade "biopics" (han vann en Oscar för rollen som Johnny Cash i "Walk the line"), men blev intresserad av den här filmen när han förstod att Gus Van Sant hade försökt att göra den i flera år.

– När någon blir besatt av ett projekt på det sättet, då blir jag intresserad. Gus skrev olika varianter av manuset, och när han till sist fick ihop det, då kändes det som klassisk Gus.

Första gången de två arbetade tillsammans var 1995, då Van Sant gjorde "Till varje pris".

– Det var mitt första skådespelarjobb som vuxen. Tidigare hade jag bara jobbat som barnskådespelare i olika tv-produktioner. Där var det ett stenhårt reglemente - "gör det, gör inte det". Gus var totalt annorlunda. Jag slet med en scen och han sa: "Gör vad du vill, det finns inget rätt sätt att göra det på". Där öppnade sig ett nytt landskap för mig, allt var vidöppet för mig. Gus skapade mig som skådespelare.

– Det här är första gången vi har jobbat ihop på 25 år. Jag vet inte varför det tog så lång tid. Jag funderade över det. Han har jobbat med alla mina vänner, säger han och skrattar.

Förstörde rullstol

Phoenix har rykte om sig att vara besvärlig i intervjusituationer, men det är ett orättvist rykte. Han är rolig och öppen - även om han aldrig någonsin talar om sin bror River och dennes död. Han drar gärna historier från inspelningarna.

– När vi påbörjade "Don't worryâ?¦" hade jag sönder vår enda rullstol redan första dagen. Vi hade bara filmat i 20 minuter och vi hade ett tajt schema och jag fick problem med fjärrkontrollen, säger han och tillägger:

– Det var kul.

"Don't worry, he won't get far on foot" går just nu på svenska biografer.