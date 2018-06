Perrelli om inspelningen: Det är lite läskigt

"Så mycket bättre", TV4-programmet där artister tolkar varandras låtar, är inne på sin nionde säsong. Som vanligt sker inspelningen på gården Grå gåsen på södra Gotland, och det var ett laddat gäng som anlände till den soliga ön under söndagseftermiddagen.

– Man har jobbat med de här låtarna rätt länge i studio och under repetitionerna lät de ganska bra. Nu vill jag bara "naila" dem, säger Eric Gadd till TT.

"Lite läskigt"

Schlagerdrottningen Charlotte Perrelli vann både svenska folkets och Europas hjärtan 1999 när hennes låt "Take me to your heaven" segrade i Eurovision Song Contest.

Nu ser hon fram emot att lära känna de andra deltagarna - samtidigt som hon känner sig lite nervös.

– Det är väldigt spännande, jag har tänkt lite att "vad händer nu egentligen?". Nu blir man inlåst i ett hus i några dagar, det är lite läskigt. Jag hoppas att man kommer överens med folk och att det känns bra, säger Perrelli.

Stolt mormor

Louise Hoffsten är en veteran när det kommer till kändisprogram i tv - "Stjärnorna på slottet", "Lyckliga gatan" och "Körslaget" har hon redan avverkat. Nu känner hon sig trygg inför de kommande dagarna.

– I och med att jag har den här erfarenheten sedan tidigare så kommer det nog att gå bra, säger hon.

Albin Lee Meldau är säsongens kanske minst kända artist för allmänheten. Hans genombrott kom 2016 med låten "Lou Lou", nyligen släppte han sitt första album och nu gör han sin Gotlandsdebut.

– Jag är här för att sjunga till några av Sveriges största och duktigaste artister och låtskrivare, det är där jag lägger mitt fokus. Nu kommer mormor att bli stolt, de är helt "crazy" där hemma, säger han.