Per Gessle avslöjar hemligt musikprojekt

– Tanken var redan från början att jag skulle avslöja att det är mitt projekt. Att det sker nu när albumet släpps och jag fyller jämnt känns naturligt. Dessutom hade det kommit ut ändå nu när plattan kommer. Det finns låtar på den där man kan höra att det är jag som sjunger, säger Per Gessle till TT.

Just rösten är det som satt griller i huvudet på den som försökt lista ut vem som ligger bakom Mono Mind - lyssnar man på Mono Minds singlar är det omöjligt att spåra den robotaktiga rösten till Gessle.

– Rösten är handgjord i datorn, det lät inte så där när jag sjöng in låtarna. Vi har inte använt vocoders och sådana prylar. Allt är skapat i olika dataprogram där jag sjungit in låtarna i fel tonarter och i konstiga oktaver, sedan har vi töjt och bänt i vokalerna och konsonanterna för att skapa rösten och fraseringarna.

Fiktivt popband

Mono Mind började som en musikalisk idé där Per Gessle ville hitta ett nytt sätt att skapa musik, men växte snabbt till något större och snart föddes de fiktiva figurerna som gestaltar Mono Mind.

– De är vagt baserade på mig, Helena Josefsson, Christoffer Lundquist och Clarence Öfwerman. Namnen kom jag på ganska snabbt, de anspelar allesammans på någon eller något ur pophistorien. Bright Jones anspelar på Brian Jones (Rolling Stones), Rain Davies på Ray Davies (The Kinks) och Dr Robot på The Beatles låt "Doctor Robert".

Undantaget är namnet Cooky Carter som Per Gessle hämtade från sin lista med häftiga namn, där han också samlar potentiella titlar till låtar, skivor och annat som behöver namnges.

– Sedan var det formgivaren Pär Wickholm som gav dem deras utseenden, men det var jag som hittade på deras biografier, var de kom ifrån och deras excentriska vanor.

Har stått på egna ben

Cooky Carter, Dr Robot och de andra i bandet har de senaste åren stått på egna ben och haft framgångar utan att behöva åka snålskjuts på sin skapares stjärnstatus.

– För mig var det väldigt häftigt när Mono Mind fick en etta i USA utan att det fanns några kända kopplingar till mig.

Men ska sanningen fram så har de stora Per Gessle-fansen åtminstone sedan i somras trott sig vara säkra på vem som ligger bakom Mono Mind.

– Det mest uppenbara var när vi lät Helena gestalta Cooky Carter i musikvideon till "Lalalove", då såg man att det var Helena och spåren ledde till mig. Men innan var det mest en massa rykten.

Inte välta världen

Singlarna "Save me a place", "La la love" och "I found my soul at Marvingate" har varit stora framgångar. Hur albumet "Mind control" kommer att tas emot nu när slöjan fallit återstår att se.

– Jag förväntar mig inte att välta världen med Mono Mind, men det är ett projekt som jag ser fram emot att jobba med under flera år. Idén är att det ska vara ett projekt som ska bjuda in till nya samarbeten, att jag ska kunna sätta mig ner och göra musik med personer som jag aldrig jobbat med tidigare.

Mono Minds debutalbum släpps över hela världen lördag den 12 januari, som dessutom råkar vara Per Gessles 60-årsdag.

– Bara tanken på att jag fyller 60 år känns fullständigt overklig, samtidigt är det ett faktum som jag ibland blir påmind om. Jag är lyckligt lottad som fortfarande har hälsan i behåll. Sådana saker tänkte jag aldrig på förr. Men nu börjar vänner och bekanta bli dåliga eller så försvinner de.