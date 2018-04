Paul Simon hyllas med elektronisk remix

Artisten Paul Simons legendariska album "Graceland" från 1986 ges ut på nytt i en elektronisk remix, skriver Pitchfork.

Den första juni släpps den omarbetade nyutgåvan av det klassiska albumet. Bland annat musikproducenten Paul Oakenfold, dj Gui Boratto och musikgruppen Groove Armada kommer att medverka på plattan.

Tidigare i år meddelade Paul Simon att han lägger ned turnerandet med avskedsturnén "Homeward bound - the farewell tour". Den sista konserten görs i London den 15 juli, innan dess gör Paul Simon en avskedskonsert på svensk mark i Globen den 30 juni.

Paul Simon slog igenom som en del av duon Simon & Garfunkel med världshiten "The sounds of silence" från 1965. Efter att duon splittrades 1970 inledde Simon en solokarriär som kantats av hits som "You can call me Al" och "50 ways to leave your lover". Simons senaste studioalbum, "Stranger to stranger", släpptes 2016.