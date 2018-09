Paul Simon avslutade turnerandet på hemmaplan

Med bara några veckor kvar till 77-årsdagen krönte Paul Simon en framgångsrik karriär med tre konserter i New York. På torsdagen och fredagen spelade han i Madison Square Garden och på lördagen i parken Flushing Meadows i Queens. Första låt var, skriver Rolling Stone, den ikoniska och finstämda "America" från Simon & Garfunkel-eran. Sedan övergick Simon till att prata om sitt näst största intresse förutom musiken - baseboll.

– Vi står nu tre kilometer från där jag spelade baseboll på gymnasiet. Och jag tänkte att vi skulle spela lite, trots att det är mörkt ute, sade han och tog upp en basebollhandske.

Efter tre försök lyckades ett fan kasta bollen i en perfekt båge upp till Paul Simon på scenen.

"Borttappat barn"

Paul Simon spelade både världskända och mer obskyra låtar från sin mer än 50-åriga karriär och fick publiken att både dansa till "You can call me Al" och gråta under "Bridge over troubled water". Den senare kallar han sitt "borttappade barn", då han gav Art Garfunkel uppdraget att sjunga den när den först gavs ut. Simon nämnde också att han uppskattar Aretha Franklins version.

Men någon återförening blev det inte för duon Simon & Garfunkel. Även om de två barndomsvännerna numera sägs stå på god fot med varandra så har de sällan sjungit tillsammans sedan återföreningen 2003. Art Garfunkel hade dessutom bokat in en egen konsert i Minnesota samma kväll och gjorde därmed alla spekulationer om huruvida han skulle gästa konserten onödiga. Faktum är att Simon inte nämnde sin gamla duettpartner alls, men Garfunkel fladdrade förbi i ett fotomontage under låten "Homeward bound".

Syftade på Trump

Någon annan som inte heller nämndes vid namn var USA:s president Donald Trump. Men man kan nog anta att det var honom Paul Simon syftade på under ett mellansnack.

– Det är märkliga tider, eller hur? Ge inte upp! sade han.

Under turnén, som även gjorde ett stopp i Stockholm i juni i år, har Simon haft med sig ett fjortonmannaband samt körsångare, men det absolut sista extranumret gjorde han ensam med låten som startade allting: "Sound of silence". Innan han sjöng live för vad som skulle kunna vara sista gången nämnde Simon, som hittills inte velat kännas vid att han gjorde sista stoppet på "farvälturnén" att det kan komma att bli fler konserter i framtiden, skriver New York Post.

– Det betyder mer än ni anar, var stjärnans sista ord till den jublande publiken innan han gick av scenen.