Paul McCartney spelade på Cavern i Liverpool

Paul McCartney verkar vara inne i en nostalgisk period. Som kronan på verket gav han under torsdagen en "hemlig" konsert på legendariska klubben The Cavern i hemstaden Liverpool, skriver Huffington Post.

The Beatles har alltid förknippats med klubben eftersom det var där bandet spelade i början av sin karriär och byggde upp en skara av fans innan det stora genombrottet kom med "She loves you" 1963.

Spelningen genomfördes helt utan förköpsmöjligheter och biljetter såldes enligt "först till kvarn"-principen i dörren, precis som på den gamla goda tiden. Själva klubben är dock inte i originalutförande då den stängde 1973, men sedan öppnade igen lite längre upp på gatan. Inredningen är en kopia av den ursprungliga The Cavern Club och Paul McCartney spelade där senast 1999.

I juni var McCartney med i James Cordens "Carpool karaoke" och tog med pratshowvärden på en rundtur till kända Beatles-platser i Liverpool. Tidigare i veckan poserade han också på det legendariska övergångsstället på Abbey Road i London.