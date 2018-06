Paul McCartney släpper nytt

Paul McCartney släpper två nya låtar under onsdagen, det avslöjar artisten på sitt Instagramkonto. â??I donâ??t know" och â??Come on to me" är ett smakprov på vad som komma skall då den 76-årige McCartney planerar att släppa nytt album under hösten.

De två nya låtarna beskrivs som totala motsatser. I balladen â??I donâ??t know" är det de sorgsna soultonerna som får utrymme och bakom "Come on to me" gömmer sig en mer skrovlig och rockig McCartney.

Den tidigare Beatles-medlemmen släppte sitt senaste album 2013 och har sedan dess bland annat gjort musik med Kanye West, däribland hiten â??Fourfiveseconds" som även Rihanna medverkade på, samt spelat en roll i Pirates of the Caribbean-filmen "Salazar's revenge" från 2017.