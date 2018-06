"Orange is the new black" tillbaka i sommar

Netflixsuccén "Orange is the new black" är tillbaka med en sjätte säsong den 27 juli, rapporterar Variety.

Säsong fem avslutades med ett upplopp på kvinnofängelset Litchfield Penitentiary till följd av ett dödsfall. I en trailer inför den sjätte säsongen flaggas det för att fångarna flyttas till en fängelsemiljö med högsta säkerhet, medan sektionen som förstördes i upploppet renoveras.

"Orange is the new black" handlade till en början om medelklasskvinnan Piper som hamnar i fängelse för ett brott hon begått i sin ungdom. Efter första säsongen skiftas fokus och publiken får följa fler av fångarna. Serien bygger på Piper Kermans självbiografi "Orange is the new black: My year in a women's prison."

I samband med säsong fyra skrev Netflix ett kontrakt på ytterligare tre säsonger - som innebär att manusförfattaren Jenji Kohan medverkar framtill säsong sju.