Nytt med Icona Pop ute nu

Den svenska duon Icona Pop är aktuella med en ny singel. De medverkar nämligen på den nederländska producenten CMCS nya låt "X's" som släpptes på fredagen.

Duon, bestående av Aino Jawo och Caroline Hjelt, fick ett internationellt genombrott 2012 med sin andra singel "I love it". Sedan dess har de turnerat runt i världen med artister som Miley Cyrus, Katy Perry och One Direction. Förra året medverkade de i tv-programmet "Så mycket bättre". Tidigare i somras medverkade de på en remix av Ella Vos singel "You don't know about me".