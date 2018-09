Nytt album från Kanye West

"Yeezus" blir "Yandhi" när Kanye West släpper nytt. I en serie tweets avslöjar nu rapparen titel, omslag och släppdatum för vad som av allt att döma är är en ny skiva.

Titeln är "Yandhi" och datumet är den 29 september, vilket är samma dag som West ska vara med i säsongspremiären av det amerikanska satirprogrammet "Saturday night live".

Det kommande albumet är inte det enda West har på gång just nu. Tidigare i september släppte han singeln "I love it" ihop med Lil Pump, nyligen bekräftade han att han ska släppa ett album tillsammans med Chance the Rapper och i helgen startade han filmbolaget Half Beast.

West senaste skiva, minialbumet "Ye", släpptes tidigare i år. Senaste fullängdaren, "The life of Pablo", kom 2016.