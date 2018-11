Ny musik från Jaden Smith

Artisten och Twitterfilosofen Jaden Smith är på gång med ny musik. Han och singer-songwritern Harry Hudson har släppt nya låten "Just slide", vilket Smith meddelade sina åtta miljoner Twitterföljare med hjälp av en länk till låten.

Jaden Smith, som är son till skådespelaren och artisten Will Smith, har gjort många artistsamarbeten sedan han först rappade på Justin Biebers singel "Never say never" 2010. Debutalbumet "Syre" kom 2017.