Ny bok från George RR Martin till hösten

"Game of thrones"-upphovsmannen George RR Martin bekräftar boksläpp den 20 november, rapporterar The Guardian.

Men det är inte författarens efterlängtade sjätte bok "The winds of winter" i bokserien "Sagan om is och eld" som ges ut. I stället släpper författaren titeln "Fire and blood" - en 640 sidor tjock historiebakgrund om Westeros och Targaryen-dynastin som utspelar sig 300 år före "Sagan om is och eld".

Boksläppet är det första av två om historien kring Targaryen, skriver George RR Martin på sin hemsida och tillägger att "Fire and blood" pryds boken av 75 svartvita illustrationer av Doug Wheatley.

I samband med uppgiften om boksläppet bekräftar George RR Martin samtidigt att "The winds of winter" inte ges ut under 2018.