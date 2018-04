Nu kan saudierna se film på bio igen

Actionrullen "Black panther" blir den första film som visas för biopublik i Saudiarabien på över 30 år. Onsdagens visning i en nybyggd biograf i kung Abdullahs finansdistrikt i Riyad, är den första i en serie testvisningar innan allmänheten i maj väntas få tillåtelse att besöka biografer.

Förra året lättade det konservativt styrda kungadömet på det biografförbud som gällt i 35 år. Det är en av flera sociala reformer mot ett öppnare samhälle som landets ledare på senare tid säger sig vilja driva igenom, i juni ska exempelvis förbudet för kvinnor att köra bil hävas.

Reformerna drivs av kronprins Mohammed bin Salman som försöker bemöta missnöjet kring minskade statliga bidrag, som en konsekvens av låga oljepriser, med större underhållningsutbud.

I februari gick den saudiska underhållningsmyndigheten ut med beskedet att fler än 5 000 konserter ska arrangeras under 2018. 64 miljarder dollar ska pumpas in i sektorn under de kommande tio åren.