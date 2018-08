Nicki Minaj släpper omstridd Chapman-låt

Bara dagar efter sitt senaste skivsläpp överraskar hiphop-artisten Nicki Minaj med att släppa ännu en låt - tillsammans med rapparen Nas.

"Sorry" skulle ha varit med på den nya skivan, men då låten använder delar av Tracy Chapmans 30 år gamla "Baby can I hold you?" ställde rättighetsfrågor till det för Minaj. Nu tycks det dock vara löst och "Sorry" har släppts som fristående låt, skriver Variety.