New York Times hyllar Tom Malmquist

När New York Times kritiker listar "anmärkningsvärda romaner" som givits ut under 2018 finns en svensk författare med: Tom Malmquist och hans "In every moment we are still alive" ("I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv") är ett av årets mest anmärkningsvärda skönlitterära verk enligt tidningens kritiker.(TT)