Netflix planerar filmer och serie om Narnia

Strömningsjätten Netflix har köpt rättigheterna till C S Lewis bokserie om landet Narnia och tänker utveckla både filmer och minst en tv-serie baserad på böckerna, skriver Variety.

Det är inte första gången de klassiska böckerna om det magiska landet Narnia filmatiseras. De mest kända versionerna för svenska tittare är förmodligen BBC-versionerna från 1988-1990 samt Disneys filmatisering av serien från 2005-2010, som avslutades med att sista filmen gjordes av 20th Century Fox efter att Disney dragit sig ur.

C S Lewis sju böcker publicerades under 1950-talet, men handlingen tar sin början under andra världskriget. De fyra syskonen Peter, Susan, Edmund och Lucy evakueras från London till landsbygden och hittar där landet Narnia genom en magisk port i en garderob. Böckerna har sålts i mer än 100 miljoner exemplar och är översatta till 47 språk.