Neneh Cherry släpper nytt album

Neneh Cherry släppte singeln "Kong" på onsdagen - och i oktober kommer ett nytt album, enligt ett pressmeddelande.

Det nya albumet "Broken politics" har spelats in i New York. Arbetet påbörjades efter turnén med den förra skivan som kom 2014.

Neneh Cherry släppte sitt debutalbum "Raw like sushi" 1989 och valdes in i Swedish Music Hall of Fame 2015. Två år innan det fick hon en Grammis för årets jazz.